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Президент Ильхам Алиев заявил, что выполнил данные народу обещания

Президент Ильхам Алиев заявил, что выполнил данные народу обещания  10:23
Внешняя политика
12 февраля 2025 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев заявил, что выполнил данные народу обещания

Президент Ильхам Алиев заявил, что выполнил данные азербайджанскому народу обещания и восстановил суверенитет, территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе.

"Знаете, лидерство - это же огромная ответственность. И самое главное, лидер всегда должен быть справедлив к своему народу, к своему населению. Никогда не лгать своему народу. И народ это оценит. Мы же знаем, что иногда, в силу каких-то политических причин, лидеры в своем стремлении к власти дают много обещаний, которые впоследствии не выполняют. И это приводит к разочарованию, к недоверию, к политическому кризису в разных частях мира", - сказал глава государства.

По его словам, на протяжении более двадцати лет он всегда говорил народу Азербайджана правду: "Неважно, какой была эта правда - положительной или отрицательной, какой угодно. Я всегда говорил людям, что мы восстановим справедливость. И люди верили мне. И после 17 лет у власти мы, наконец, сделали то, что обещали, и восстановили наш суверенитет, территориальную целостность и достоинство".

"Поэтому мой совет лидерам, которые пытаются получить поддержку общественности, всегда заключается в том, чтобы говорить правду. И делать то, что необходимо для страны, несмотря на международное давление, независимо от международных СМИ, независимо от того, что они говорят о вас, как они вас называют или как они вас оскорбляют. Просто делайте то, что правильно для вашей страны, и вы добьетесь успеха, и страна будет успешной", - сказал президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'We finally delivered what we promised'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz vəd etdiklərimizi yerinə yetirdik

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