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Самир Нуриев: Президент Ильхам Алиев завоевал большой авторитет как внутри страны, так и на международной арене

Самир Нуриев: Президент Ильхам Алиев завоевал большой авторитет как внутри страны, так и на международной арене Анализ 20-летней деятельности Ильхама Алиева на посту главы государства показывает, что, всегда руководствуясь интересами общества и государства, благодаря своим высоким качествам и коммуникативным способностям президент завоевал большой авторитет как вну
Внешняя политика
14 октября 2023 г. 17:16
Самир Нуриев: Президент Ильхам Алиев завоевал большой авторитет как внутри страны, так и на международной арене

Анализ 20-летней деятельности Ильхама Алиева на посту главы государства показывает, что, всегда руководствуясь интересами общества и государства, благодаря своим высоким качествам и коммуникативным способностям президент завоевал большой авторитет как внутри страны, так и на международной арене.

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на состоявшейся сегодня в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

Глава Администрации президента отметил, что именно молодое поколение, сформировавшееся в период руководства страной Ильхамом Алиевым, приняло на себя всю тяжесть Отечественной войны и с честью выполнило великую миссию:

"Сформированная в результате проведенных президентом Азербайджана реформ безупречная система государственного управления наглядно продемонстрировала свою высокую эффективность при организации международных политических, экономических и гуманитарных мероприятий во время пандемии COVID-19, в ходе Отечественной войны, в ходе грандиозных восстановительных и строительных работ, ведущихся на освобожденных от оккупации территориях. Совершенствование и прозрачность деятельности государственных органов, внедрение гибких механизмов исполнения, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, вовлечение в процесс управления квалифицированных и образованных молодых кадров и другие реализуемые меры заложили надежную основу для своевременного и качественного исполнения решений и задач, поставленных главой государства".

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Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: "Prezident İlham Əliyev həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanıb”

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