    Президент Азербайджана назвал углубление отношений с Китаем важным направлением внешней политики страны

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 15:05
    За последние два года азербайджано-китайские связи вышли на качественно новый уровень.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

    "Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана", - отметил глава государства. Он назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

    Ильхам Алиев   ШОС   Китай   сотрудничество  
