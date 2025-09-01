Президент Азербайджана назвал углубление отношений с Китаем важным направлением внешней политики страны
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 15:05
За последние два года азербайджано-китайские связи вышли на качественно новый уровень.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.
"Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана", - отметил глава государства. Он назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.
Последние новости
16:18
Фото
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:14
Фото
Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насажденияЭкология
16:09
Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"Финансы
16:03
Ильхам Алиев: Безвизовый режим для граждан Азербайджана и Китая придает импульс развитию туризмаВнешняя политика
16:00
В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводствоАПК
15:55
На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствияПроисшествия
15:51
ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласноВнешняя политика
15:41
ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и АрменииВнешняя политика
15:32