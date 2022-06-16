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Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ был годами дезинтегрирован из-за армянской оккупации

Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ был годами дезинтегрирован из-за армянской оккупации Разрешение карабахского конфликта - это возможность для региона.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ был годами дезинтегрирован из-за армянской оккупации

Разрешение карабахского конфликта - это возможность для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Это уникальная возможность. Южный Кавказ был годами дезинтегрирован из-за армянской оккупации», - заявил глава государства, отметив, что сейчас настала возможность исправить это.

Он выразил благодарность Международному Центру Низами Гянджеви за организацию одной из сессий форума в Шуше, где "его участники своими глазами смогут увидеть ситуацию там, увидеть, какие руины оставили армяне после оккупации".

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Версия на английском языке President: For thirty years, the South Caucasus was disintegrated because of the Armenian occupation 
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Ermənistanın işğalçılıq siyasəti Cənubi Qafqazda inteqrasiyanı pozmuşdu"

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