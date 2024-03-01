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Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – это история успеха

Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – это история успеха Южный газовый коридор работает уже три года. Это история успеха. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов на евразийском пространстве.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 12:22
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – это история успеха

Южный газовый коридор работает уже три года. Это история успеха. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов на евразийском пространстве.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Подчеркнув, что это также проект энергетической безопасности и сотрудничества, глава государства отметил, что "без сотрудничества между странами, расположенными на этом маршруте, осуществить этот проект было бы невозможно".

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