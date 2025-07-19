О нас

Президент Ильхам Алиев высказался о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом

Президент Ильхам Алиев высказался о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума высказался о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом.
Внешняя политика
19 июля 2025 г. 20:29
Президент Ильхам Алиев высказался о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился своим мнением о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

Как сообщает Report, глава государства в этой связи отметил:

"Они (Европейский Союз – ред.) намерены отказаться от российского газа. Мы никогда не принимали это в расчет. Мы никогда не пытались конкурировать с Россией, даже когда она поставляла в Европу 150 млрд кубометров газа. Мы никогда не предлагали [ЕС] свои услуги, как альтернативу российским поставкам газа. Мы действуем исключительно в рамках коммерческих интересов. Наша энергетическая политика была бизнес-ориентированной. Мы никогда ее не политизировали и никогда не сокращали объемы поставок газа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiya ilə Avropa İttifaqı arasında yaranmış təbii qaz böhranına münasibət bildirib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом
Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом
19 июля 2025 г. 20:16
Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене
Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене
19 июля 2025 г. 19:40
Президент: Азербайджан стабилен, самодостаточен и имеет четкое видение будущего
Президент: Азербайджан стабилен, самодостаточен и имеет четкое видение будущего
19 июля 2025 г. 19:37
Президент: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее
Президент: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее
19 июля 2025 г. 19:31
Ильхам Алиев: В XXI веке одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством
Ильхам Алиев: В XXI веке одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством
19 июля 2025 г. 19:19
Ильхам Алиев: Действия Еревана не способствуют региональной интеграции
Ильхам Алиев: Действия Еревана не способствуют региональной интеграции
19 июля 2025 г. 18:47
Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться
Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться
19 июля 2025 г. 18:47
Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействия между Баку и Пекином
Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействия между Баку и Пекином
19 июля 2025 г. 18:33
Ильхам Алиев: Надеемся на вновь дружеские отношения с США
Ильхам Алиев: Надеемся на вновь дружеские отношения с США
19 июля 2025 г. 18:32
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi