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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Томаса Гольца

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Томаса Гольца Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования семье известного журналиста, писателя, публициста, большого друга Азербайджана Томаса Гольца в связи с его кончиной.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 13:29
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Томаса Гольца

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования семье известного журналиста, писателя, публициста, большого друга Азербайджана Томаса Гольца в связи с его кончиной.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Нас крайне опечалило известие о кончине известного журналиста, писателя, публициста, большого друга Азербайджана Томаса Гольца.

Томас Гольц завоевал большой авторитет благодаря своей многолетней эффективной журналистской деятельности, богатому опыту и высокому профессионализму, своим глубоким исследованиям, всесторонним, беспристрастным аналитическим материалам и статьям, внес вклад в достижение мира и примирения в горячих конфликтных точках.

Томас Гольц был большим другом Азербайджана. Он неоднократно посещал Азербайджан и был свидетелем самых значимых исторических моментов нашей страны. В Азербайджане к нему всегда относились с особым уважением и симпатией. После Ходжалинского геноцида в феврале 1992 года Томас Гольц был одним из первых журналистов, который донес информацию о трагедии до мировой общественности. Его статьи, книги и фильмы об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который остался в прошлом, внесли неоценимый вклад в донесение до мира правого голоса Азербайджана.

Я высоко ценю уважение и почтение, искренние дружеские отношения, которые были между Томасом Гольцем и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Я всегда с добрыми чувствами вспоминаю мои встречи и беседы с ним, и особенно нашу встречу в Шуше в мае этого года. Светлая память о Томасе Гольце всегда будет жить в сердце нашего народа.

В эти трудные минуты разделяю вашу боль, вместе с Мехрибан ханым выражаю глубокое соболезнование всем членам вашей семьи".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Tomas Qoltzun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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