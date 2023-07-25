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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис в связи с ее кончиной.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 18:47
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис в связи с ее кончиной.

Как передает Report, в письме говорится:

"С чувством безграничной скорби восприняли известие о кончине видного общественного деятеля, яркой личности Марианны Вардинояннис.

Пройдя глубоко содержательный и славный жизненный путь, Марианна Вардинояннис своими благородными поступками во имя человечности и человечества, поощрением общечеловеческих ценностей, многогранной гуманитарной и благотворительной деятельностью завоевала большой авторитет и уважение в мире.

Сочетавшая в себе высокие человеческие качества, Марианна Вардинояннис была истинным другом Азербайджана. Ей принадлежали большие заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции. Именно поэтому она была награждена орденом «Достлуг» Азербайджанской Республики.

Светлая память о Марианне Вардинояннис, искреннем и благородном человеке, посвятившем всю свою жизнь высоким идеалам, навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал.

Разделяя горечь этой тяжелой утраты, выражаю глубокие соболезнования всем членам вашей семьи"

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev expresses condolences to family of Marianna Vardinoyannis
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Marianna Vardinoyannisin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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