Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис в связи с ее кончиной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис в связи с ее кончиной.

Как передает Report, в письме говорится:

"С чувством безграничной скорби восприняли известие о кончине видного общественного деятеля, яркой личности Марианны Вардинояннис.

Пройдя глубоко содержательный и славный жизненный путь, Марианна Вардинояннис своими благородными поступками во имя человечности и человечества, поощрением общечеловеческих ценностей, многогранной гуманитарной и благотворительной деятельностью завоевала большой авторитет и уважение в мире.

Сочетавшая в себе высокие человеческие качества, Марианна Вардинояннис была истинным другом Азербайджана. Ей принадлежали большие заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции. Именно поэтому она была награждена орденом «Достлуг» Азербайджанской Республики.

Светлая память о Марианне Вардинояннис, искреннем и благородном человеке, посвятившем всю свою жизнь высоким идеалам, навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал.

Разделяя горечь этой тяжелой утраты, выражаю глубокие соболезнования всем членам вашей семьи"