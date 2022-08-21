Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой Брат,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате транспортной аварии, произошедшей на дороге Газиантеп–Низип.

От себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!".