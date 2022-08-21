Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Мой дорогой Брат,
Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате транспортной аварии, произошедшей на дороге Газиантеп–Низип.
От себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!".