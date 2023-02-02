О нас

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Пакистана Арифу Алви.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 18:05
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Пакистана Арифу Алви.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва в мечети в городе Пешавар.

Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, решительно осуждаем все проявления терроризма, считаем необходимым самым решительным образом бороться с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev offers condolences to President of Pakistan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Pakistan Prezidentinə başsağlığı verib

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi