Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Пакистана Арифу Алви.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва в мечети в городе Пешавар.
Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, решительно осуждаем все проявления терроризма, считаем необходимым самым решительным образом бороться с терроризмом.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!"