Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Пакистана Арифу Алви.

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Пакистана Арифу Алви.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва в мечети в городе Пешавар.

Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, решительно осуждаем все проявления терроризма, считаем необходимым самым решительным образом бороться с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"