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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии Серджио Маттарелле в связи с наличием погибших и многочисленных разрушений в результате наводнений в регионе Эмилия-Романья.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 18:10
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии Серджио Маттарелле в связи с наличием погибших и многочисленных разрушений в результате наводнений в регионе Эмилия-Романья.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о гибели людей и многочисленных разрушениях в результате сильного наводнения в регионе Эмилия-Романья.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии, желаю выздоровления пострадавшим".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan expresses condolences to his Italian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti italiyalı həmkarına başsağlığı verib

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