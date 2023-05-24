Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии Серджио Маттарелле в связи с наличием погибших и многочисленных разрушений в результате наводнений в регионе Эмилия-Романья.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Глубоко опечалены известием о гибели людей и многочисленных разрушениях в результате сильного наводнения в регионе Эмилия-Романья.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии, желаю выздоровления пострадавшим".