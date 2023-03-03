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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Греции

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Греции Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 16:15
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ города Лариса.

В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Греции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarına başsağlığı verib

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