Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ города Лариса.
В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Греции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".