Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего председателя КНР.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.
"Уважаемый господин Председатель,
Крайне опечалены известием о кончине бывшего Председателя Китайской Народной Республики, выдающегося государственного деятеля Цзян Цзэминя.
Цзян Цзэминю принадлежат большие заслуги в закладке фундамента межгосударственных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем после обретения Азербайджанской Республикой государственной независимости. Мы высоко ценим вклад Цзян Цзэминя в развитие азербайджано-китайских отношений.
В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему китайскому народ", - говорится в письме