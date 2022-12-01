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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего председателя КНР.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 16:59
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего председателя КНР.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

"Уважаемый господин Председатель,

Крайне опечалены известием о кончине бывшего Председателя Китайской Народной Республики, выдающегося государственного деятеля Цзян Цзэминя.

Цзян Цзэминю принадлежат большие заслуги в закладке фундамента межгосударственных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем после обретения Азербайджанской Республикой государственной независимости. Мы высоко ценим вклад Цзян Цзэминя в развитие азербайджано-китайских отношений.

В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему китайскому народ", - говорится в письме

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Версия на английском языке President of Azerbaijan extends condolences to Chinese leader
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Çin liderinə başsağlığı verib

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