Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Уважаемый господин президент.

Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.