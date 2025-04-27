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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 16:57
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Уважаемый господин президент.

Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev expresses condolences to Masoud Pezeshkian
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Məsud Pezeşkiana başsağlığı verib

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