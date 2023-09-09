Президент Азербайджана выразил соболезнования королю Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в Марокко.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Марокко, желаю выздоровления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"