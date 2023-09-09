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Президент Азербайджана выразил соболезнования королю Марокко

Президент Азербайджана выразил соболезнования королю Марокко Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 12:55
Президент Азербайджана выразил соболезнования королю Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в Марокко.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Марокко, желаю выздоровления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev offers condolences to King of Morocco
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Mərakeş Kralına başsağlığı verib

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