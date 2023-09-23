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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования итальянскому коллеге

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования итальянскому коллеге Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле.
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования итальянскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего Президента Итальянской Республики, выдающегося государственного деятеля Джорджо Наполитано.

Высоко ценю большой вклад Джорджо Наполитано в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией, всегда с самыми приятными впечатлениями вспоминаю встречи с ним.

Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Италии".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev expresses condolences to his Italian colleague
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev italiyalı həmkarına başsağlığı verib

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