Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования итальянскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего Президента Итальянской Республики, выдающегося государственного деятеля Джорджо Наполитано.

Высоко ценю большой вклад Джорджо Наполитано в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией, всегда с самыми приятными впечатлениями вспоминаю встречи с ним.

Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Италии".