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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову.
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 11:52
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан

Президент Ильхам Алиев направил главе Республики Дагестан Сергею Меликову письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Сергей Алимович,

С глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего на автомобильной заправочной станции в Махачкале.

Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Dağıstan rəhbərinə başsağlığı verib

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