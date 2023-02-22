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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эмомали Рахмону

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эмомали Рахмону Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 16:32
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эмомали Рахмону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Таджикистана, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev extends condolences to Emomali Rahmon
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Emoməli Rəhmona başsağlığı verib

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