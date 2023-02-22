Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эмомали Рахмону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Таджикистана, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"