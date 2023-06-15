Президент Ильхам Алиев выразил признательность премьер-министру Пакистана за поддержку территориальной целостности Азербайджана

Мы обсудили с господином премьер-министром (Пакистана-ред.) обширную повестку наших двусторонних отношений, еще раз подтвердили нашу решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших стран.

Мы обсудили с господином премьер-министром (Пакистана-ред.) обширную повестку наших двусторонних отношений, еще раз подтвердили нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

"Я выразил признательность господину премьер-министру за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период оккупации и во время Второй Карабахской войны, а также поддержку после того, как мы восстановили нашу территориальную целостность", - сказал глава государства.