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Президент Ильхам Алиев выразил признательность премьер-министру Пакистана за поддержку территориальной целостности Азербайджана

Президент Ильхам Алиев выразил признательность премьер-министру Пакистана за поддержку территориальной целостности Азербайджана Мы обсудили с господином премьер-министром (Пакистана-ред.) обширную повестку наших двусторонних отношений, еще раз подтвердили нашу решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших стран.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 13:14
Президент Ильхам Алиев выразил признательность премьер-министру Пакистана за поддержку территориальной целостности Азербайджана

Мы обсудили с господином премьер-министром (Пакистана-ред.) обширную повестку наших двусторонних отношений, еще раз подтвердили нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

"Я выразил признательность господину премьер-министру за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период оккупации и во время Второй Карабахской войны, а также поддержку после того, как мы восстановили нашу территориальную целостность", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Vətən müharibəsi dövründə dəstəyə görə Pakistanın Baş nazirinə təşəkkür edib

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