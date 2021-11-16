Ильхам Алиев: Вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении

"Вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении".

"Вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении".

Как передает Report, об этом 16 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

В ходе беседы президент Шарль Мишель выразил озабоченность в связи с произошедшим на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Шарля Мишеля в связи с событиями, происходившими на границе, президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачына, Кяльбаджара, а сегодня произошло последнее широкомасштабное нападение Армении.

Отметив, что с азербайджанской стороны имеются раненые, глава государства подчеркнул, что на провокации Армении дан адекватный ответ.