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Ильхам Алиев: Вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении

Ильхам Алиев: Вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении "Вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении".
Внешняя политика
16 ноября 2021 г. 19:02
Ильхам Алиев: Вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении
Ильхам Алиев

"Вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении".

Как передает Report, об этом 16 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

В ходе беседы президент Шарль Мишель выразил озабоченность в связи с произошедшим на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Шарля Мишеля в связи с событиями, происходившими на границе, президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачына, Кяльбаджара, а сегодня произошло последнее широкомасштабное нападение Армении.

Отметив, что с азербайджанской стороны имеются раненые, глава государства подчеркнул, что на провокации Армении дан адекватный ответ.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: All responsibility lies with Armenian military-political leadership
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür"

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