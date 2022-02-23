Президент Ильхам Алиев встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских СМИ

23 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Россию встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации, сообщает Report.

23 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Россию вместе с супругой, первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой встретился с руководителями ведущих российских средств массовой информации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе встречи обсуждены различные аспекты декларации о союзническом взаимодействии Азербайджана и России, которую лидеры двух стран подписали 22 февраля.

Кроме того, президент и первая леди ответили на вопросы о текущей экономической и политической ситуации в мире, пандемии, а также о восстановлении Карабаха.

15:51

23 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Россию встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации, сообщает Report.