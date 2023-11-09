Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анвааром-уль-Хаком Какаром, передает Report.
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства ПакистанаПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана 9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анвааром-уль-Хаком Какаром, передает Report.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 09:58
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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Daşkənddə Pakistanın Keçid Hökumətinin Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev meets caretaker PM of Pakistan in Tashkent