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Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана

Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана 9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анвааром-уль-Хаком Какаром, передает Report.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 09:58
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анвааром-уль-Хаком Какаром, передает Report.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Daşkənddə Pakistanın Keçid Hökumətinin Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev meets caretaker PM of Pakistan in Tashkent

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