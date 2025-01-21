О нас

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.

Как сообщает Report, Масрур Барзани передал главе нашего государства приветствия главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Нечирвану Барзани.

Масрур Барзани подчеркнул, что глава региона Иракский Курдистан очень доволен визитами в Азербайджан, в том числе посещением нашей страны во время СОР.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей между Азербайджаном и регионом Иракский Курдистан. Была отмечена важность организации взаимных визитов деловых кругов, налаживания прямых контактов между ними и проведения бизнес-форумов.

16:45

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани на основании обращения противоположной стороны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Davosda İraq Kürdüstan regionunun Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev meets Prime Minister of Kurdistan Region of Iraq in Davos

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi