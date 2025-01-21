Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.
Как сообщает Report, Масрур Барзани передал главе нашего государства приветствия главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Нечирвану Барзани.
Масрур Барзани подчеркнул, что глава региона Иракский Курдистан очень доволен визитами в Азербайджан, в том числе посещением нашей страны во время СОР.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей между Азербайджаном и регионом Иракский Курдистан. Была отмечена важность организации взаимных визитов деловых кругов, налаживания прямых контактов между ними и проведения бизнес-форумов.
21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани на основании обращения противоположной стороны.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.