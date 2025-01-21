О нас

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Латвии в Давосе

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Латвии в Давосе 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Латвии в Давосе

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщает Report, Эдгарс Ринкевичс с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с главой нашего государства.

Президент Латвии отметил, что сегодняшняя встреча создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних отношений.

Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь также подчеркнул важность сегодняшней встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev meets with President of Latvia in Davos
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Davosda Latviya Prezidenti ilə görüşüb

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi