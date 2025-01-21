Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Латвии в Давосе

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщает Report , Эдгарс Ринкевичс с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с главой нашего государства.

Президент Латвии отметил, что сегодняшняя встреча создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних отношений.

Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь также подчеркнул важность сегодняшней встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества.