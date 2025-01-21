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Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля в Давосе

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля в Давосе 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 19:46
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля в Давосе

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Ицхак Герцог с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну.

В ходе беседы было подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере находится на хорошем уровне, высоко оценена работа совместной межправительственной комиссии.

Отмечалось, что между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторические дружеские отношения, с удовлетворением было подчеркнуто, что в нашей стране созданы все условия для того, чтобы представители еврейской общины, наряду с представителями других общин, жили в атмосфере мира, спокойствия и взаимопонимания.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev meets with President of Israel in Davos
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Davosda İsrail Prezidenti ilə görüşüb

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