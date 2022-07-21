Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один

21 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Болгария Кирилом Петковым один на один.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Кирила Петкова.
Затем было сделано официальное фото.
17:33
21 июля проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева один на один с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поприветствовал премьер-министра Кирилла Петкова.
Затем была сделана официальная фотография.