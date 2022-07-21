Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один

21 июля проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева один на один с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

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21 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Болгария Кирилом Петковым один на один. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Кирила Петкова. Затем было сделано официальное фото. 17:33 21 июля проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева один на один с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поприветствовал премьер-министра Кирилла Петкова. Затем была сделана официальная фотография. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Фото Prezident İlham Əliyevin Bolqarıstanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü keçirilib - YENİLƏNİB