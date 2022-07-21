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Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один 21 июля проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева один на один с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
Внешняя политика
21 июля 2022 г. 18:06
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один

21 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Болгария Кирилом Петковым один на один.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Кирила Петкова.

Затем было сделано официальное фото.

17:33

21 июля проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева один на один с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поприветствовал премьер-министра Кирилла Петкова.

Затем была сделана официальная фотография.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Bolqarıstanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке One-on-one meeting of President of Azerbaijan and Prime Minister of Bulgaria gets underway

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