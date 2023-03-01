Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Как сообщает Report, поблагодарив Председателя Президиума Боснии и Герцеговины за визит в нашу страну для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, глава государства сказал, что в ходе визита появились возможности обсудить и двусторонние связи.

Выразив удовлетворение пребыванием в нашей стране, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины отметила, что впечатлена красотой Баку. Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений, гостья сказала, что поддержка, оказанная Азербайджаном ее стране в период COVID-19 и во время наводнений в Боснии и Герцеговине, была высоко оценена.

Желка Цвияновича подчеркнула наличие больших возможностей для сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других сферах.

На встрече было отмечено, что политические связи между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной находятся на очень хорошем уровне. Вместе с тем, была подчеркнута важность дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений, а также поощрения прямых контактов между бизнес-кругами.

В ходе беседы было подчеркнуто, что города Баку и Сараево являются городами-побратимами еще с 70-х годов прошлого века, отмечена важность развития связей между городами.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины пригласила главу государства совершить официальный визит в ее страну.

Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение.

11:12

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента.