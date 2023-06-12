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Президент Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" народному артисту Огтаю Миргасымову

Президент Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" народному артисту Огтаю Миргасымову 12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" видному кинорежиссеру, сценаристу, Народному артисту Огтаю Миргасымову.
Внешняя политика
12 июня 2023 г. 14:31
Президент Ильхам Алиев вручил орден Истиглал народному артисту Огтаю Миргасымову

12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" видному кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту Огтаю Миргасымову.

Как сообщает Report, поздравляя Народного артиста, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Огтай муаллим, сегодня ваш юбилей. Сердечно поздравляю вас с этим юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, новых успехов.

Вы много лет очень активно работаете на развитие киноискусства. Работа, проделанная вами в последние годы в Азербайджане, очень радует всех нас. Вы завоевали огромную славу и как выдающийся режиссер, и как педагог. Вам принадлежит очень большая роль в развитии азербайджанского кино.

Огтай Миргасымов: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: В то же время вы активны и в общественной жизни, всегда заявляли о своей гражданской позиции. Ваши ценные мысли о проблемах, волнующих общество, имеют огромное значение.

Ваша деятельность высоко оценена Азербайджанским государством. В 2003 году вы были награждены орденом "Шохрат", в 2018 году – орденом "Шараф". Сегодня – в день Вашего юбилея – вы награждаетесь высоким орденом Азербайджанского государства – орденом "Истиглал". Хочу от всей души поздравить вас и вручить вам этот орден.

Х Х Х

Глава государства вручил Огтаю Миргасымову орден "Истиглал".

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Огтай Миргасымов: Вы и прекрасный полководец, прекрасный политик, мужчина, который держит свое слово. Эти качества важны для нас. Мы с детства росли так – солдат, герой всегда был кумиром для нас. Да будет Аллах доволен Вами! Вы - сын своего отца – великого Гейдара Алиева. Это очень большое дело, и сколько вдохновения это вселяет в человека. Все это знают.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Признателен за добрые слова.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev presents "Istiglal" Order to People's Artist Ogtay Mirgasimov
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Xalq artisti Oqtay Mirqasımova “İstiqlal” ordenini təqdim edib

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