Президент Ильхам Алиев: Враждебная политика против нас не прекращается

60 проармянских американских конгрессменов обратились к правительству США, призвав ввести очередные санкции против Азербайджана. Утром я пролистал это обращение. Отвратительное обращение, которое не может повлиять на нашу волю. Однако о чем это говорит? О

60 проармянских американских конгрессменов обратились к правительству США, призвав ввести очередные санкции против Азербайджана. Утром я пролистал это обращение. Отвратительное обращение, которое не может повлиять на нашу волю. Однако о чем это говорит? О том, что враждебная политика против нас не прекращается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"Посмотрев это обращение, я предположил, что и автор, и адресат его одни и те же. Потому что оно адресовано госсекретарю США. Но у меня нет ни малейших сомнений, что оно написано там же - в Госдепартаменте США. То есть они сами себе пишут письма, чтобы угрожать нам, обвинять нас", - сказал глава государства.