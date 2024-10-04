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Президент Ильхам Алиев: Враждебная политика против нас не прекращается

Президент Ильхам Алиев: Враждебная политика против нас не прекращается 60 проармянских американских конгрессменов обратились к правительству США, призвав ввести очередные санкции против Азербайджана. Утром я пролистал это обращение. Отвратительное обращение, которое не может повлиять на нашу волю. Однако о чем это говорит? О
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев: Враждебная политика против нас не прекращается

60 проармянских американских конгрессменов обратились к правительству США, призвав ввести очередные санкции против Азербайджана. Утром я пролистал это обращение. Отвратительное обращение, которое не может повлиять на нашу волю. Однако о чем это говорит? О том, что враждебная политика против нас не прекращается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"Посмотрев это обращение, я предположил, что и автор, и адресат его одни и те же. Потому что оно адресовано госсекретарю США. Но у меня нет ни малейших сомнений, что оно написано там же - в Госдепартаменте США. То есть они сами себе пишут письма, чтобы угрожать нам, обвинять нас", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The policy of hostility against us does not stop
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Bizə qarşı olan düşmənçilik siyasəti dayanmır

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