О нас

Президент Ильхам Алиев: Возможно, господин Боррель видит сны

Президент Ильхам Алиев: Возможно, господин Боррель видит сны Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат (Ж.Боррель – ред.) говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч. Таким образом, если господин Боррель будет продолжать в том же духе, то через
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 13:31
Президент Ильхам Алиев: Возможно, господин Боррель видит сны

Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат (Ж.Боррель – ред.) говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч. Таким образом, если господин Боррель будет продолжать в том же духе, то через месяц он может заявить, что покинули 200 тысяч человек. Возможно, господин Боррель видит сны. Это является абсолютно неприемлемым. Это не просто манипуляция цифрами; это обвинение в совершении деяний, которые мы не совершали.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Наше министерство иностранных дел уже выступило с заявлением по этому вопросу. Удивительно, как господин Боррель, чья страна также сталкивается с проблемами сепаратизма, может защищать сепаратистов? Это выглядит очень странным", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Ola bilər ki, cənab Borel yuxular görür"

Самое важное

Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
ФотоПрезидент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
6 декабря 2023 г. 10:10
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi