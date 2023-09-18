О нас

Ильхам Алиев: Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан

Ильхам Алиев: Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан, и тема конференции представляет особую актуальность для нашей страны. Во время Первой Карабахской войны 3 890 наших граждан пропали без вести в рез
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 13:22
Ильхам Алиев: Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан

Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан, и тема конференции представляет особую актуальность для нашей страны. Во время Первой Карабахской войны 3 890 наших граждан пропали без вести в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана. Есть неопровержимые сведения о том, что 872 человека из общего числа лиц, пропавших без вести, были взяты в плен и заложники или остались на территориях, которые некогда находились под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

Отмечается, что по достоверным данным, пропавшие без вести лица были подвергнуты Арменией пыткам, убиты и закопаны в массовых захоронениях на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

"Вопрос определения судьбы пропавших без вести лиц всегда находился в центре внимания Азербайджанского государства. В 1993 году была создана Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, которая эффективно функционировала на протяжении этих лет", - подчеркивается в послании.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
18 сентября 2023 г. 13:46
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
18 сентября 2023 г. 11:32
В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi