Президент: Военные учения Ирана у наших границ - очень неожиданное событие

Ильхам Алиев: Почему именно сейчас и почему на нашей границе?

"Военные учения, проводимые у наших границ, — это очень неожиданное событие".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу", комментируя вопрос о военных учениях Ирана на границе с нашей страной.

"Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество. Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы", - заявил глава государства.

"Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги носит временный характер", - добавил президент Ильхам Алиев.