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Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы

Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы С первых и до последних минут Второй Карабахской войны мой дорогой брат Президент Реджеп Тайип Эрдоган был рядом с нами.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 14:05
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы

С первых и до последних минут Второй Карабахской войны мой дорогой брат Президент Реджеп Тайип Эрдоган был рядом с нами.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле.

Отметив, что заявления и месседжи президента Эрдогана однозначно поддерживают Азербайджан, глава государства заявил: «Он сказал, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном, и это придало нам дополнительные силы, дополнительный дух».

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Версия на английском языке Ilham Aliyev speaks about Türkiye’s support during Second Karabakh War 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Türkiyənin göstərdiyi dəstəkdən danışıb

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