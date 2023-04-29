Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы

Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы

С первых и до последних минут Второй Карабахской войны мой дорогой брат Президент Реджеп Тайип Эрдоган был рядом с нами.

https://static.report.az/photo/85994f71-8c66-3fc5-bdfb-781d276dbb42.jpg https://static.report.az/photo/85994f71-8c66-3fc5-bdfb-781d276dbb42.jpg

С первых и до последних минут Второй Карабахской войны мой дорогой брат Президент Реджеп Тайип Эрдоган был рядом с нами. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле. Отметив, что заявления и месседжи президента Эрдогана однозначно поддерживают Азербайджан, глава государства заявил: «Он сказал, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном, и это придало нам дополнительные силы, дополнительный дух». Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ilham Aliyev speaks about Türkiye’s support during Second Karabakh War