Президент Ильхам Алиев: Внешние круги, не способные переварить нашу победу, вынашивают против нас новые планы

Внешние круги, не способные переварить нашу победу, вынашивают против нас новые планы.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.
Подчеркнув, что об этом свидетельствуют полученные сведения, глава государства отметил: "Именно в этом цель и медиа-кампании, очернительных, клеветнических кампаний. Сохранять эту тему на повестке дня и жить с надеждой, что если Азербайджан когда-то споткнется, ослабнет, вновь начать против нас грязные деяния. То есть мы должны знать это. Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать. Поэтому мы не можем расслабляться".