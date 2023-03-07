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Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей

Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей Впервые в истории президент Тимор-Лесте совершает визит в Азербайджан, что послужит успешному развитию связей между Азербайджаном и этим государством.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 20:21
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей

Впервые в истории президент Тимор-Лесте совершает визит в Азербайджан, что послужит успешному развитию связей между Азербайджаном и этим государством.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту, который прибыл с визитом в Баку.

"Действительно, впервые в истории президент Тимор-Лесте совершает визит в Азербайджан. Уверен, что это – важный шаг, который обеспечит успешное продолжение дружественных связей, плодотворного сотрудничества между двумя странами и нашего партнерства. Также хочу выразить признательность за то, что Ваша страна на высоком уровне была представлена на проведенном недавно Саммите Движения неприсоединения. Этот форум был чрезвычайно успешным, он еще раз продемонстрировал солидарность между государствами-членами", - сказал президент Азербайджана, приветствуя гостя.

"Хочу также поблагодарить за поддержку председательства Азербайджана и наших инициатив, направленных на укрепление сотрудничества между государствами-членами и защиту их интересов", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Visit of Timor-Leste President to Azerbaijan is important step that will ensure successful continuation of friendly relations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Timor-Leste Prezidentinin Azərbaycana səfəri dostluq əlaqələrinin uğurlu davamını təmin edəcək"

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