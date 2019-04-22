Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене.

Как сообщает Report, в тексте письма с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрывов, совершенных в Вашей стране.

Мы глубоко возмущены этим ужасным происшествием, решительно осуждаем терроризм, поддерживаем усилия международного сообщества в борьбе со всеми его проявлениями.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Шри-Ланки, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших".