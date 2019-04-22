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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене.

Как сообщает Report, в тексте письма с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрывов, совершенных в Вашей стране.

Мы глубоко возмущены этим ужасным происшествием, решительно осуждаем терроризм, поддерживаем усилия международного сообщества в борьбе со всеми его проявлениями.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Шри-Ланки, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших".

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