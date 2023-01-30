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Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами

Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами Азербайджан и Венгрию связывают дружеские отношения. Дружественные связи между ними имеют очень большое значение как для двух стран, так и евразийского континента.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами

Азербайджан и Венгрию связывают дружеские отношения. Дружественные связи между ними имеют очень большое значение как для двух стран, так и евразийского континента.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

"Подписанная сегодня Совместная декларация об углублении стратегического партнерства еще раз подтверждает наше стратегическое партнерство. Это – второй подписанный документ о стратегическом партнерстве, и он еще раз показывает, что Венгрия и Азербайджан действительно являются друзьями и стратегическими партнерами", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Macarıstanla dostluq əlaqələrimiz Avrasiya qitəsi üçün də çox böyük önəm daşıyır"

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