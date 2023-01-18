18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Давосского Всемирного экономического форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий", сообщает Report.
Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий"Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий" 18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Давосского Всемирного экономического форума принял участие в заседании круглого стола на тему «Направление новых энергетических реалий», сообщает Report, .
Внешняя политика
18 января 2023 г. 21:00
https://static.report.az/photo/3e946408-1cf9-32f3-93cf-862c61fa6cb6.jpgПрезидент Ильхам Алиев
Версия на английском языке President Ilham Aliyev attends roundtable on “IGWEL: Navigating the New Energy Reality” in Davos Forum
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Davos Forumunda “Yeni enerji reallığının istiqamətləndirilməsi" mövzusunda dəyirmi masada iştirak edib