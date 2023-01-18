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Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий"

Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий" 18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Давосского Всемирного экономического форума принял участие в заседании круглого стола на тему «Направление новых энергетических реалий», сообщает Report, .
Внешняя политика
18 января 2023 г. 21:00
Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему Направление новых энергетических реалий
Президент Ильхам Алиев

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Давосского Всемирного экономического форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий", сообщает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev attends roundtable on “IGWEL: Navigating the New Energy Reality” in Davos Forum
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Davos Forumunda “Yeni enerji reallığının istiqamətləndirilməsi" mövzusunda dəyirmi masada iştirak edib

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