Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий"

Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий"

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Давосского Всемирного экономического форума принял участие в заседании круглого стола на тему «Направление новых энергетических реалий», сообщает Report, .

https://static.report.az/photo/3e946408-1cf9-32f3-93cf-862c61fa6cb6.jpg https://static.report.az/photo/3e946408-1cf9-32f3-93cf-862c61fa6cb6.jpg Президент Ильхам Алиев

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Давосского Всемирного экономического форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий", сообщает Report. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке President Ilham Aliyev attends roundtable on “IGWEL: Navigating the New Energy Reality” in Davos Forum