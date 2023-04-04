Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Report, глава государства поделился в связи с этим публикацией в Twitter.
В публикации президента Азербайджана отмечается: "Благодарю, Дорогой Брат. Аминь! Togg является еще одним наглядным примером развития научно-промышленного потенциала братской Турции под Вашим лидерством".
Напомним, что 4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был передан первый электромобиль Турции Togg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поделившись в связи с этим публикацией в Twitter, выразил добрые пожелания. "Мой Брат Ильхам Алиев тоже получил гордость Турции - Togg. Удачи. Да ниспошлет Аллах возможность использовать его в прекрасные дни, мой брат", - отмечается в поздравительном твите.
Təşəkkür edirəm, Əziz Qardaşım. Amin! TOGG Sizin liderliyiniz altında qardaş Türkiyənin elmi-sənaye potensialının inkişafının daha bir bariz nümunəsidir. https://t.co/I7lqsJ6IpU