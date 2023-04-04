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Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции

Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, глава государства поделился в связи с этим публикацией в Twitter.

В публикации президента Азербайджана отмечается: "Благодарю, Дорогой Брат. Аминь! Togg является еще одним наглядным примером развития научно-промышленного потенциала братской Турции под Вашим лидерством".

Напомним, что 4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был передан первый электромобиль Турции Togg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поделившись в связи с этим публикацией в Twitter, выразил добрые пожелания. "Мой Брат Ильхам Алиев тоже получил гордость Турции - Togg. Удачи. Да ниспошлет Аллах возможность использовать его в прекрасные дни, мой брат", - отмечается в поздравительном твите.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib

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