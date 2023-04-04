Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, глава государства поделился в связи с этим публикацией в Twitter.

В публикации президента Азербайджана отмечается: "Благодарю, Дорогой Брат. Аминь! Togg является еще одним наглядным примером развития научно-промышленного потенциала братской Турции под Вашим лидерством".

Напомним, что 4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был передан первый электромобиль Турции Togg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поделившись в связи с этим публикацией в Twitter, выразил добрые пожелания. "Мой Брат Ильхам Алиев тоже получил гордость Турции - Togg. Удачи. Да ниспошлет Аллах возможность использовать его в прекрасные дни, мой брат", - отмечается в поздравительном твите.

