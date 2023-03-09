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Президент Ильхам Алиев: В прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов

Президент Ильхам Алиев: В прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов В прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 13:24
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов

В прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"Наша современная транспортная инфраструктура сейчас востребована как никогда раньше. Благодаря железнодорожному сообщению, автомобильным дорогам, самому крупному судоходному флоту на Каспии, самому крупному воздушному грузовому флоту в регионе мы действительно внесли большой вклад в транспортную безопасность. Поскольку многие страны сейчас нуждаются в транспортной безопасности, они ищут новые маршруты. Один из таких маршрутов проходит через Азербайджан", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycan vasitəsilə tranzit 75 faizdən çox artıb

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