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Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не совершали каких-либо военных преступлений

Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не совершали каких-либо военных преступлений Вот уже почти два с половиной года мы восстанавливаем огромную территорию в 10 тысяч квадратных километров, которая полностью опустошена.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:49
Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не совершали каких-либо военных преступлений

Вот уже почти два с половиной года мы восстанавливаем огромную территорию в 10 тысяч квадратных километров, которая полностью опустошена.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"Кстати, представители Международного центра Низами Гянджеви посетили Шушу, и там же я провел панельную дискуссию. Они видели разрушения в Физули, в Шуше. Это действительно признак варварства. Это - урбицид, культуроцид, экоцид. И все это сделали наши соседи. Народ Азербайджана имеет моральное право требовать мести, и я могу это понять. Но суть моих слов в том, что мы отомстили на поле боя. Мы не совершали каких-либо военных преступлений, в отличие от армян. Мы не совершали геноцида, в отличие от армян. И мы отомстили на поле боя. Итак, настало время для мира", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistandan fərqli olaraq, biz hər hansı hərbi cinayət törətməmişik"

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