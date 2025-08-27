Ильхам Алиев: В настоящее время отношения между Турцией и Израилем более напряженные, чем когда-либо прежде

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Мы стараемся быть полезными, когда видим, что есть шанс на нормализацию. И на первом этапе нормализации отношений между Турцией и Израилем роль Азербайджана была оценена обеими странами. Как вы знаете, состоялся визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию. Мы были рады, что две страны находят точки соприкосновения. В настоящее время отношения между Турцией и Израилем более напряженные, чем когда-либо прежде. Поэтому если нас попросят подключиться, мы это сделаем. Если нет, то мы постараемся приложить некоторые не очень публичные дипломатические усилия, чтобы помочь найти общий язык, поскольку наиважнейшей задачей является обеспечение безопасности и защищенности. Мы очень хорошо знаем цену безопасности. Мы находились в состоянии войны, в различных ее формах, на протяжении 30 с лишним лет. Это полностью занимает все твои мысли", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Азербайджан пытается помогать, основываясь на собственном опыте.

"У нас был опыт нахождения под оккупацией. У нас есть опыт страны-победительницы. У нас есть опыт ведения войны, а теперь у нас есть опыт достижения мира. Мы знаем, как это делать. И наша разносторонняя внешняя политика также позволяет Азербайджану быть в центре событий. Сегодня не так много стран, которые могут говорить по-настоящему искренне с теми, кто сейчас находится в сложном положении. Поэтому мы готовы это делать. Мы надеемся, что это сработает. Но, конечно, мы не хотим никому навязывать себя. Мы просто делаем то, что необходимо, когда нас об этом просят", - добавил азербайджанский лидер.