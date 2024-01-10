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Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах

Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах Основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости.
Внешняя политика
10 января 2024 г. 21:30
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах

Основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства, глава государства сказал: "Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We believe there is no need for guarantors for peace treaty'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz sülh müqaviləsində heç bir zəmanətçiyə ehtiyac duymuruq"

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