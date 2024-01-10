Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах

Основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости.

Основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства, глава государства сказал: "Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной".