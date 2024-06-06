Президент: Через месяц в Шуше состоится неформальный саммит Организации тюркских государств

Ровно через месяц в городе Шуша состоится неформальный саммит Организации тюркских государств. Основные темы этой встречи будут связаны с транспортом и климатом.

Ровно через месяц в городе Шуша состоится неформальный саммит Организации тюркских государств. Основные темы этой встречи будут связаны с транспортом и климатом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Отметив, что сегодня налаживание и расширение транспортных связей – это процесс, тесно связанный с объединением тюркского мира, глава государства подчеркнул: "В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Среднего коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора".