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Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся вопроса Западного Азербайджана

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся вопроса Западного Азербайджана Было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении принял представителей Общины Западного Азербайджана. Насколько мне известно, они готовы поехать и в Иреван.
Внешняя политика
8 января 2025 г. 00:03
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся вопроса Западного Азербайджана

Было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении принял представителей Общины Западного Азербайджана. Насколько мне известно, они готовы поехать и в Иреван.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Подчеркнув, что западные азербайджанцы были изгнаны оттуда безосновательно, глава государства добавил, что они имеют полное право на возвращение.

"Сегодня Армения позиционирует себя как страна, идущая по пути европейской демократии. Пусть она это покажет наглядно", - сказал президент, подчеркнув, что "этот вопрос не будет снят с повестки дня до тех пор, пока азербайджанцы в условиях безопасности не разместятся в Западном Азербайджане, в том числе в Западном Зангезуре".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev touches upon Western Azerbaijan issue in TV interview
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı telekanallara müsahibəsində Qərbi Azərbaycan məsələsindən danışıb

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