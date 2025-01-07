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Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 23:33
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "На протяжении последних нескольких месяцев мы получали сигналы от представителей правительства Франции для установления контактов. На моей памяти таких было три, или четыре - разных персоналий к разным нашим представителям - и всегда ответ был: "Мы готовы". Да, мы готовы вот сегодня, но ехать никуда мы не будем - ни в Париж, ни в Брюссель. Если надо с нами встретиться, то можно встретиться здесь, в Баку".

Президент довел до внимания, что недавно поступила очередная вербальная дипломатическая депеша, опять с предложением поговорить, обсудить.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev telekanallara müsahibəsində Fransa ilə bağlı heç vaxt danışılmayan məsələyə toxunub

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