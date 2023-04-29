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Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"

Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар" В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 14:32
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр Байрактар

В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле.

"Когда в начале этого месяца, 3 апреля Сельчук бей находился в Азербайджане, мы поговорили о нашем будущем сотрудничестве и договорились о создании в Азербайджане центра "Байрактар". Иншаллах, в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘Bayraktar center will be established in Azerbaijan in the near future’
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Yaxın gələcəkdə Azərbaycanda “Bayraktar” mərkəzi yaradılacaq"

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