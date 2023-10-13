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Президент Ильхам Алиев: В 2022 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос почти на 30%

Президент Ильхам Алиев: В 2022 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос почти на 30% В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 13:42
Президент Ильхам Алиев: В 2022 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос почти на 30%

В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

"В этом году рост еще более чем на 20 процентов. Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере. Многие страны-члены СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Azerbaijan is a reliable partner for many CIS countries in the field of transit and transportation'
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Keçən il Azərbaycanla MDB ölkələri arasında əmtəə dövriyyəsinin həcmi 30 faiz artıb"

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