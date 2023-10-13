Президент Ильхам Алиев: В 2022 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос почти на 30%

В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов.

В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

"В этом году рост еще более чем на 20 процентов. Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере. Многие страны-члены СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота", - сказал глава государства.