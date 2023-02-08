Президент Ильхам Алиев: Ужасное землетрясение в братской Турции глубоко потрясло нас

Вы знаете, что Азербайджан, как и всегда, с первых минут, с первых часов был рядом с братской Турцией, и мы, как всегда, проявили свою поддержку, свою солидарность. Если мы смогли хоть немного помочь в ликвидации последствий этой ужасной трагедии, то счит

Вы знаете, что Азербайджан, как и всегда, с первых минут, с первых часов был рядом с братской Турцией, и мы, как всегда, проявили свою поддержку, свою солидарность. Если мы смогли хоть немного помочь в ликвидации последствий этой ужасной трагедии, то считаем это честью для себя. Турция также всегда находится рядом с нами - и в хорошие времена, и в трудные.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в нашей стране Джахитом Багджи.

"Это ужасное землетрясение глубоко потрясло нас, причинило каждому из нас большие моральные страдания. Мы разделяем горе наших братьев. Да ниспошлет Аллах скорейшего выздоровления пострадавшим. Позвонив моему дорогому брату, господину Президенту, чтобы выразить ему соболезнования, я сказал, что мы всем своим существом рядом с Вами и, как вы знаете, туда непрерывно направляются команды. В то же время направляются и будут направляться врачи, спасатели, волонтеры", - подчеркнул глава государства.