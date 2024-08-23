Президент Ильхам Алиев: Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом

Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе.

Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Сегодня Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе. И мы искренне этому радуемся. Недавнее свидетельство мудрой политики Шавката Миромоновича – это исторический успех узбекских спортсменов на летней Олимпиаде, которые завоевали очень много медалей, из них 8 золотых, и стали первой страной в мусульманском мире и 13-й в мире. Это исторические достижение", - отметил глава государства.