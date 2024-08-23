О нас

Президент Ильхам Алиев: Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом

Президент Ильхам Алиев: Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 13:32
Президент Ильхам Алиев: Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом

Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Сегодня Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе. И мы искренне этому радуемся. Недавнее свидетельство мудрой политики Шавката Миромоновича – это исторический успех узбекских спортсменов на летней Олимпиаде, которые завоевали очень много медалей, из них 8 золотых, и стали первой страной в мусульманском мире и 13-й в мире. Это исторические достижение", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Özbəkistan yüksək siyasi nüfuza malik ölkəyə çevrilib

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi